Caracas (AFP) Die Polizei in Venezuela hat den meistgesuchten Verbrecher des Landes getötet. José Antonio Tovar Colina sei am Dienstag (Ortszeit) bei einem Schusswechsel in El Sombrero getötet worden, teilte das Innenministerium mit. In der zentralvenezolanischen Stadt hatte der Bandenchef ein blutiges Herrschaftssystem installiert. Er soll Morde in Auftrag gegeben und selbst begangen haben, zudem wurden ihm Raub, Entführung und Drogenhandel vorgeworfen.

