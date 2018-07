Caracas (AFP) Venezuelas Präsident Nicolás Maduro will das von der Opposition angestrebte Referendum zu seiner Absetzung zulassen, wenn die Wahlbehörde die dafür gesammelten Unterschriften für gültig erklärt. "Wenn sie in einem zweiten Schritt sagen, dass die erforderlichen Unterschriften gesammelt wurden, steuern wir auf ein Referendum zu, Punkt", sagte Maduro am Dienstagabend in seiner wöchentlichen Fernsehansprache.

