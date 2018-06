Indianapolis (dpa) - Bei der Vorwahl im US-Bundesstaat Indiana zeichnen sich nach der Auszählung erster Stimmen klare Siege der Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Hillary Clinton ab. Beide gingen als Favoriten in die Wahl. Nach Angaben mehrerer US-Fernsehsender lag Trump bei den Republikanern ebenso deutlich vor seinen Konkurrenten wie Clinton bei den Demokraten vor Bernie Sanders. Die Wahl gilt als vorentscheidend für den weiteren Verlauf der Vorwahlen, in denen die Parteien landesweit ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 8. November bestimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.