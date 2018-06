Eriwan (AFP) Armenien erwägt die Anerkennung der Kaukasusregion Berg-Karabach als unabhängiger Staat. Im Falle "neuer Aggressionen" seitens der aserbaidschanischen Armee werde ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht, erklärte die Regierung in Eriwan am Donnerstag. Einen Monat nach den schwersten Gefechten in der abtrünnigen Region seit Jahren könnte eine solche Entscheidung den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder verschärfen.

