Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Türkei die Voraussetzungen für die Visafreiheit in der EU erfüllen wird. Angesichts der Fortschritte, die das Land gemacht habe, sehe sie eine "realistische Chance", dass auch noch die restlichen Bedingungen erfüllt würden, sagte Merkel am Mittwochabend nach einem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Meseberg. Dies seien unter anderem "Fragen von Datenschutz und von Terrorismusgesetzen".

