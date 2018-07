Sunrise (SID) - Eishockey-Superstar Jaromir Jagr hat auch mit 44 Jahren immer noch nicht genug: Wie die Florida Panthers aus der nordamerikanischen Profiliga NHL am Donnerstag mitteilten, hat der Tscheche seinen Vertrag beim Team aus Sunrise um eine weitere Saison bis 2017 verlängert.

Jagrs Rekordjagd in der stärksten Eishockeyliga der Welt kann damit weitergehen. Erst im März hatte der Angreifer die NHL-Legende Gordie Howe als drittbesten Scorer in der Ligageschichte abgelöst. Mit nun 1868 Punkten liegt der Olympiasieger nach seiner 22. Saison nur noch hinter dem wohl für immer uneinholbaren Wayne Gretzky (2857) und Mark Messier (1887).

"Jaromir Jagr ist ein künftiger Hall-of-Fame-Spieler, der eine großartige Saison hinter sich hat. Seine Karrierestatistiken sprechen für sich", sagte Floridas General Manager Dale Tallon.

Cheftrainer Gerard Gallant lobte: "Jaromir hat einen immensen Einfluss auf unsere jüngeren Spieler und ist ein Schlüsselfaktor in unserer Offensive. Wir hoffen, mit seiner Hilfe unsere Play-off-Performance im kommenden Jahr verbessern zu können." Die Panthers waren in der ersten Runde 2:4 an den New York Islanders um den deutschen Goalie Thomas Greiss gescheitert.