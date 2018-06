Pittsburgh (SID) - Tom Kühnhackl und die Pittsburgh Penguins trennt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nur noch ein Sieg vom Halbfinale. Beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Washington Capitals gab der 24 Jahre alte Stürmer aus Landshut die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:1 durch Matt Cullen.

Den entscheidenden Treffer zum dritten Sieg der Penguins erzielte Patric Hornqvist in der dritten Minute der Verlängerung. Pittsburgh führt in der Serie best of seven mit 3:1. Das möglicherweise entscheidende fünfte Spiel findet am Samstag in Washington statt.