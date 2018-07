Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Jodie Foster ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet worden. Auch Schauspielkollegin Kristen Stewart war bei der Enthüllung der Plakette auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles mit dabei. Stewart hatte im Thriller "Panic Room" an der Seite von Foster deren diabetische Tochter gespielt. Foster wurde mit Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer" und "Taxi Driver" weltbekannt. Seit einiger Zeit versucht sie sich auch als Regisseurin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.