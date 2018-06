Leicester (SID) - Star-Tenor Andrea Bocelli wird am Samstag bei der Meisterfeier des englischen Überraschungsteams Leicester City auftreten. Der Italiener singt vor dem Heimspiel gegen den FC Everton, in dessen Anschluss die "Foxes" die Trophäe der Premier League überreicht bekommen. Bocelli ist ein Freund von Leicesters Teammanager Claudio Ranieri.

"Andrea hat mich vor etwa zwei Monaten angerufen. Er war so glücklich über das, was bei Leicester passiert", sagte Ranieri am Donnerstag: "Zum Thema Singen hat er gesagt: 'Warum nicht?' Ich habe dann alle nötigen Informationen dem Klub gegeben, der sich um alles gekümmert hat."

Bei der ersten offiziellen Pressekonferenz wurde Ranieri am Donnerstag mit Applaus empfangen, mehr als 100 Journalisten erhoben ihr Champagner-Glas auf das Wohl des 64-Jährigen.

Der krasse Außenseiter Leicester steht seit dem 2:2 zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur am Montag als Meister fest.