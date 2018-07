Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp und der FC Liverpool setzen für den erhofften Endspiel-Einzug in der Europa League auf ihre Heimstärke. Nach dem knappen 0:1 im Halbfinal-Hinspiel beim FC Villarreal glauben die Reds vor dem Rückspiel fest an ihre Chance, das Finale am 18. Mai in Basel zu erreichen.

"Mit der Hilfe von Anfield können wir sehr viel erreichen", erklärte Ex-BVB-Coach Klopp, der auf den wiedergenesenen deutschen Fußball-Nationalspieler Emre Can zurückgreifen kann. "Wir brauchen nicht mal ein Wunder. Ein 0:1 ist nicht das größte Resultat der Welt."

Fast schon drohend sagte Klopp in Richtung der Spanier: "Es ist erst Halbzeit. Ihr müsst noch an die Anfield Road kommen." Mit der Heimstärke und der einschüchternden Atmosphäre in der legendären Arena machte im Viertelfinale bereits Borussia Dortmund schmerzvolle Erfahrungen. Liverpool drehte nach dem 1:1 in Dortmund im Hexenkessel Anfield einen 0:2- und 1:3-Rückstand noch in ein 4:3 um. "Eigentlich möchte ich nichts mit dem Dortmund-Spiel vergleichen, aber es hat gezeigt, es ist alles möglich", sagte Klopp.

Villarreal hat indes in der diesjährigen K.o.-Phase immer zuerst sein Heimspiel gewonnen und dann ohne Niederlage im Stadion des Gegners die nächste Runde erreicht. In 13 Europa-League-Matches siegte die Mannschaft von Trainer Marcelino neunmal. Dabei schalteten die Spanier namhafte Teams wie den SSC Neapel, Bayer Leverkusen und Sparta Prag aus.

