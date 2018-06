Valencia (SID) - Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi hat einen Vereinswechsel nach dieser Saison nicht ausgeschlossen. "Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ein Wechsel ein Thema wird", sagte der 24-Jährige vom FC Valencia im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Aber solange ich mich entwickle, muss ich nicht wechseln."

Da Champions-League-Teilnehmer Valencia nach einer schwachen Saison im nächsten Jahr nicht europäisch spielen wird, ist ein Transfer wahrscheinlich. Nach SID-Informationen hat Bundesligist Borussia Dortmund Mustafi als Nachfolger des wohl zu Bayern München wechselnden Weltmeisters Mats Hummels auf dem Zettel. Zudem sollen unter anderem der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, Juventus Turin sowie die drei spanischen Spitzenklubs FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid Interesse an dem Abwehrspieler haben.

Sollte er sich für einen Wechsel entscheiden, hofft Mustafi auf ein Entgegenkommen seines Klubs bei der Ausstiegsklausel von stolzen 50 Millionen Euro. "Grundsätzlich denke ich: Wenn man als Spieler immer fair war, seine Leistung gebracht und keine Probleme gemacht hat, sollte es kein Problem sein, wenn man sagt: Ich will weg und bitte um Freigabe", erklärte er.

Wohin es gehen könnte, ist offen. Nur eine Prämisse hat Mustafi: "Am besten wäre, wenn ich nicht noch eine neue Sprache lernen müsste. Sonst werfe ich wirklich alles in den Mixer." Nach eigener Auskunft spricht der Sohn albanischer Eltern nach Stationen in England, Italien und nun Spanien "viereinhalb Sprachen perfekt. Deshalb "sollte es kein Problem geben: Das sind auch die Ligen, in denen ich gerne bleiben würde."

Ein Muss ist ein Wechsel aber nicht. "Wenn man zu einem großen Verein wechselt und spielt nicht, war es am Ende vielleicht ein Schritt zurück. Dann bleibe ich lieber noch ein Jahr auf einer Stufe stehen, bevor ich den nächsten Schritt mache", schränkte Mustafi ein: "Ich bin schon einmal einen Schritt zurück gegangen, nach Italien in die zweite Liga. Ich weiß, mit welchen Risiken das verbunden ist. Von daher bin ich sehr, sehr vorsichtig."

Die Entscheidung falle wohl sowieso nicht in den nächsten Tagen. "Mein Vater und mein Berater fangen solche Dinge ab und wissen genau, wann sie mich mit so etwas konfrontieren und wann nicht", berichtete Mustafi: "Und gerade in dieser nicht einfachen Saison war es schwierig, über andere Dinge zu sprechen. Deshalb möchte ich mich erst nach der Saison damit beschäftigen."