Nürnberg (SID) - "Relegations-Experte" Raphael Schäfer steht rechtzeitig zum Saisonfinale vor der Rückkehr ins Tor des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Nach kicker-Informationen soll der 37-Jährige zwei Monate nach einem Teilabriss der Achillessehne schon kommende Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Am letzten Spieltag in Paderborn und vor allem in den wahrscheinlichen Relegationsspielen könnte der Club somit auf seinen Routinier zurückgreifen.

Schäfer hat in der Relegation bislang eine makellose Bilanz aufzuweisen. Sowohl 2009 gegen Energie Cottbus (3:0 und 1:0) als auch 2010 gegen den FC Augsburg (1:0 und 2:0) war der Schlussmann ohne Gegentor geblieben.

Schäfers Vertrag beim 1. FC Nürnberg läuft im Sommer aus. Zuletzt hat er aber erklärt, seine Karriere möglicherweise doch um eine weitere Saison fortzusetzen.