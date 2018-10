Frankfurt/Main (SID) - Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss am Samstag im letzten Saison-Heimspiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) auf Innenverteidiger Carlos Zambrano verzichten. Der 26-jährige Peruaner laboriert weiterhin an einer Muskelverletzung im Oberschenkel, wie die Eintracht am Donnerstag mitteilte.

Frankfurt liegt vor den beiden noch anstehenden Punktspielen der Saison gegen Dortmund und beim direkten Konkurrenten Werder Bremen (14. Mai) mit 33 Punkten auf Relegationsplatz 16. Zum rettenden Ufer haben die Hessen einen Rückstand von einem Zähler. Zuletzt hatten die Frankfurter Siege bei Darmstadt 98 (2:1) und gegen den FSV Mainz 05 (2:1) gefeiert.