Rom (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Italien in der Flüchtlingskrise die Unterstützung Deutschlands zugesagt und die Bemühungen des Landes um langfristige Lösungen gewürdigt. "Wir können uns nicht gegenseitig im Stich lassen, sondern wir müssen fair miteinander zusammenarbeiten", sagte Merkel in Rom nach einem Essen mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi. Die Pläne Österreichs zur möglichen Wiedereinführung von Grenzkontrollen am Brenner kritisierten sowohl Merkel als auch Renzi als den falschen Weg. Das Migrationsproblem müsse anders gelöst werden, sagte Merkel.

