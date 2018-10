Köln (dpa) - Mit 43 Stunden Verspätung sind heute Morgen 181 Eurowings-Passagiere am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Seit Dienstagmorgen hatten die Passagiere wegen technischer Defekte an ihrer Maschine auf der thailändischen Insel Phuket festgesessen. In Köln wurden sie nach einem Essen mit Taxis oder per Bahn an ihre Heimatorte gebracht, sagt ein Eurowings-Sprecher. Außerdem gibt es ein finanzielles Trostpflaster: Neben einem 250-Euro-Fluggutschein bekommt jeder Passagier 600 Euro Entschädigung, sagte der Sprecher.

