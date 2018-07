Jakarta (dpa) - In Todesangst und teils schwer verletzt haben Hunderte Passagiere in Indonesien einen Flug überlebt. Drei Passagiere erlitten Wirbelsäulenbrüche, als der Etihad Airbus A330 plötzlich in schwere Turbulenzen geriet, berichtet der Arzt der Flughafenklinik in Jakarta. Die Maschine wurde so stark geschüttelt, dass nicht angeschnallte Passagiere aus den Sitzen gerissen wurden. Teile der Innenverkleidung stürzten nieder, Gepäck flog umher. Einige Sauerstoffmasken fielen aus den Decken. An Bord waren überwiegend muslimische Pilger, die aus Saudi-Arabien zurückkehrten.

