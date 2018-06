Real Madrid erreicht Königsklassen-Finale gegen Atlético

Madrid (dpa) - Real Madrid und Fußball-Weltmeister Toni Kroos haben das erneute spanische Finalduell in der Champions League mit Bayern-Bezwinger Atlético perfekt gemacht. Den Königlichen reichte am Mittwoch in einem mäßigen Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City ein 1:0 (1:0) für den Einzug ins Endspiel am 28. Mai in Mailand. Im Vergleich zum 0:0 im Hinspiel kehrte Cristiano Ronaldo ins Team zurück, konnte nach seiner Verletzung jedoch wenig Akzente setzen. ManCitys Fernando fälschte einen Schuss von Gareth Bale zum einzigen Treffer ins eigene Tor ab (20. Minute). 2014 hatte sich Real gegen Atlético durchgesetzt und will nun den elften Königsklassen-Titel.

Nationalspieler Can schneller wieder fit als erwartet

Liverpool (dpa) - Fußball-Nationalspieler Emre Can könnte nach seiner Knöchelverletzung schneller als erwartet wieder ins Team des FC Liverpool rücken. "Emre Can ist ganz sicher bereit, in die Mannschaft zurückzukehren", sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch vor dem Rückspiel im Europa-League-Halbfinale gegen den FC Villarreal. Can hatte sich Mitte April einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Zunächst hatte der Club mitgeteilt, dass der Mittelfeldspieler vier bis sechs Wochen ausfallen werde. Dank seiner schnellen Genesung darf Can weiter auf einen Platz im vorläufigen EM-Kader hoffen, den Bundestrainer Joachim Löw am 17. Mai benennt.

Nationalkeeper ter Stegen: Will beim FC Barcelona bleiben

Barcelona (dpa) - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen will dem FC Barcelona zufolge auch weiter für die Katalanen auflaufen. "Es ist ein wunderschöner Ort, um zu leben", wurde der 24-Jährige am Mittwoch auf der Internetseite des Vereins zitiert. "Ich fühle mich wohl hier und will bei diesem Club bleiben und das schöne Leben fortsetzen, das ich habe." Da ter Stegen bei den Katalanen regulär nur in der Champions League und im Pokal spielt, in der Liga aber sein chilenischer Konkurrent Claudio Bravo den Vorzug erhält, hatte der Ex-Gladbacher zuletzt offen mit einem Vereinswechsel kokettiert.

Großkreutz will auch bei Abstieg in Stuttgart bleiben

Stuttgart (dpa) - Kevin Großkreutz will auch im Falle des möglichen Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart bleiben. Der Weltmeister veröffentlichte am Mittwoch zwei Tage nach der 2:6-Niederlage bei Werder Bremen eine kämpferische Ansage auf Instagram. "Ausreden zählen nicht mehr!", schrieb Großkreutz. "Reicht es nicht, würde ich niemals so den Verein verlassen, sondern es wieder ausbügeln. Ich brenne (...) Dafür habe ich zu viel Stolz".

Handballer der Rhein-Neckar Löwen weiter auf Meisterschaftskurs

Eisenach (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben einen weiteren Schritt in Richtung ihrer ersten Meisterschaft in der Handball-Bundesliga geschafft. Die Mannheimer setzten sich am Mittwoch mit 36:19 (17:10) beim abstiegsbedrohten ThSV Eisenach durch. In der Tabelle liegen die Löwen auf Platz eins weiterhin vier Pluspunkte und nunmehr 61 Tore vor dem THW Kiel. Die Norddeutschen hatten beim 28:26 (13:12)-Heimsieg über den TuS N-Lübbecke enorme Probleme. Kiel hat ein Spiel weniger als die Rhein-Neckar Löwen absolviert.

Hockey-Herren verlieren auch zweites Länderspiel gegen Großbritannien

Bisham Abbey/England (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben auch das zweite offizielle Test-Länderspiel gegen Großbritannien verloren. Einen Tag nach dem 1:2 kassierte der Vize-Europameister am Mittwoch in Bisham Abbey eine 0:3 (0:1)-Niederlage gegen die Gastgeber. "Das war heute eine verdiente Niederlage, auch weil wir vorn komplett wirkungslos geblieben sind", urteilte Bundestrainer Valentin Altenburg nach dem Match. "Uns wurde aufgezeigt, woran wir noch zu arbeiten haben", ergänzte der Hamburger.

Achtelfinal-Aus für Siegemund bei Tennisturnier in Madrid

Madrid (dpa) - Laura Siegemund ist als letzte deutsche Tennisspielerin beim WTA-Turnier in Madrid ausgeschieden. Die Qualifikantin aus Metzingen verlor am Mittwoch ihre Achtelfinal-Partie gegen die Rumänin Sorana Cirstea mit 4:6, 6:7 (9:11). Siegemund hatte mit ihrem Auftaktsieg über die Russin Swetlana Kusnezowa für eine Überraschung gesorgt. Vor der 28-Jährigen waren bei der mit 4,8 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung bereits unter anderen Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki gescheitert.