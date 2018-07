Istanbul (dpa) - In der Türkei deutet sich ein möglicher Wechsel an der Regierungsspitze an. Mehrere Medien des Landes berichteten, Ministerpräsident Ahmet Davutoglu habe sich mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan überworfen und werde auf einem außerordentlichen Kongress der Regierungspartei AKP sein Amt niederlegen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Davutoglu will laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu heute eine Pressekonferenz abhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.