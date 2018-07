Berlin (SID) - Titelverteidigerin Franziska Hentke (Magdeburg) hat auf ihrer Nebenstrecke über 400 m Lagen die Teil-Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro geschafft. Die 26-Jährige unterbot bei der Schwimm-DM in Berlin die geforderte Normzeit (4:38,96) in 4:38,56 Minuten hauchdünn und sicherte sich erneut den Titel der deutschen Meisterin.

Die WM-Vierte und deutsche Rekordlerin über 200 m Schmetterling hatte jedoch bereits nach dem Vorlauf erklärt, in Brasilien sehr wahrscheinlich nicht über diese Distanz an den Start zu gehen. Sie will sich auf ihre Paradestrecke konzentrieren, auf der sie in Rio als eine der deutschen Medaillenhoffnungen gilt.

Nach dem Nachweis der Qualifikationszeit in der deutschen Hauptstadt müssen die Schwimmer im Juni bei der Mare Nostrum Tour oder bei den German Open in Berlin (5. bis 8. Juli) noch einmal leicht entschärfte Normen knacken, um beim Saison-Highlight in Brasilien dabei zu sein.