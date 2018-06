Berlin (SID) - Sarah Köhler (Frankfurt) und Leonie Beck (Würzburg) haben bei der Schwimm-DM in Berlin den ersten Teil der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro geschafft. Über 800 m Freistil unterbot die 21-jährige Köhler in 8:22,80 Minuten die geforderte Normzeit (8:33,33) souverän und sicherte sich wie bereits vor zwei Jahren den Titel der deutschen Meisterin. Zweite wurde Vorjahressiegerin Beck (8:33,13).

Nach dem Nachweis der Qualifikationszeit in der deutschen Hauptstadt müssen die Schwimmer im Juni bei der Mare Nostrum Tour oder bei den German Open in Berlin (5. bis 8. Juli) noch einmal leicht entschärfte Normen knacken, um beim Saison-Highlight in Brasilien dabei zu sein.