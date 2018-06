Köln (SID) - Nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Villarreal im Halbfinal-Hinspiel der Europa League ist der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp im Rückspiel vor heimischer Kulisse gefordert. Nur ein Sieg mit zwei Toren Unterschied bringt die Engländer sicher ins Endspiel am 18. Mai in Basel. Dorthin möchte auch der FC Sevilla, der im zweiten Semifinale nach dem 2:2 im ersten Aufeinandertreffen mit Schachtjor Donezk im Vorteil ist. Beide Spiele beginnen um 21.05 Uhr.

Am ersten Wettkampftag der deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin kommt es zu den ersten Entscheidungen. So stehen beide 4x200-m-Freistil-Staffeln und die 4x100-m-Freistil-Mixed-Staffel an. Außerdem ermitteln die Männer und die Frauen den Titelträger über 400 m Lagen. Die ersten Vorläufe beginnen um 9.00 Uhr.