Köln (SID) - Was steht an?

Die Play-offs der 50. Saison der Basketball-Bundesliga.

Wer ist Favorit?

Die Brose Baskets Bamberg. Der Meister hat die Hauptrunde souverän gewonnen, damit bis zum Ende der K.o.-Runde Heimvorteil und ist zu Hause ungeschlagen.

Wer hat sonst noch Chancen?

Vizemeister Bayern München ist der größte Konkurrent, auch Alba Berlin, die EWE Baskets Oldenburg und die Skyliners Frankfurt sind für eine Überraschung gut.

Wann kommt es zu direkten Duellen?

Bamberg und München treffen im Falle des Weiterkommens schon im Halbfinale aufeinander. Frankfurt und Berlin haben es im Viertelfinale miteinander zu tun.

Welcher Modus kommt zum Tragen?

Im Viertelfinale, Halbfinale und Finale sind jeweils drei Siege (best of five) nötig, um weiterzukommen oder die Meisterschaft für sich zu entscheiden.

Wer überträgt die Spiele?

Auf der kostenpflichtigen Plattform telekombasketball.de sind alle Partien live zu sehen. Sport1 zeigt im Free-TV 14 Begegnungen.