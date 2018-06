Edmonton (dpa) - Die Waldbrände in der kanadischen Provinz Alberta nehmen immer dramatischere Ausmaße an. Die vom Flammenmeer betroffene Fläche habe sich innerhalb von 24 Stunden von 100 auf 850 Quadratkilometer vervielfacht, teilte die Regierung mit. Am glühend roten Nachthimmel über der Brandzone türmten sich riesige Rauchwolken auf. Mehr als 1000 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Tote und Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Für die Provinz war vorgestern der Notstand ausgerufen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.