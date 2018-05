Ulm (AFP) Einen Leberkäse in den Maßen des Ulmer Münsters will die Fleischerinnung Ulm-Alb-Donau schaffen. Auf dem Ulmer Saumarkt soll am 12. Juni der Versuch gemacht werden, das Fleischgericht in Weltrekordmaßen herzustellen, wie die Innung am Freitag mitteilte. Demnach soll der längste Leberkäse der Welt genau 161,53 Meter lang werden - dies entspricht der Höhe des Turms des Ulmer Münsters, des höchsten Kirchturms der Welt.

