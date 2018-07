Mailand (AFP) Gegen die Deutsche Bank sind in Italien strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Marktmanipulation beim Verkauf von Staatsanleihen eingeleitet worden. Die italienischen Verbraucherschutzverbände Adusbef und Federconsumatori erklärten am Freitag, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im süditalienischen Trani richteten sich gegen fünf frühere Topmanager, darunter auch Ex-Chef Josef Ackermann. Ihren Angaben zufolge beschlagnahmte die Polizei am italienischen Sitz der Deutschen Bank bereits Dokumente und E-Mails.

