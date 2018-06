Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln setzt langfristig auf Simon Zoller. Der Vertrag mit dem 24 Jahre alten Offensivspieler wurde vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Zoller war zur Saison 2014/15 nach dem Aufstieg zum FC gewechselt.

"Wir sehen Simon Zoller auch in den kommenden Jahren als festen Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat in dieser Saison im Offensivbereich seine Flexibilität und seine Torgefahr unter Beweis gestellt", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Zoller hat in dieser Saison bei insgesamt 22 Bundesliga-Einsätzen sechs Treffer erzielt.