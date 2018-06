Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss am Samstag am vorletzten Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt auf Nationalspieler Ilkay Gündogan verzichten. Dies teilte BVB-Pressesprecher Sascha Fligge mit. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich am Freitag im Training am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose soll nach Untersuchungen am Samstag gestellt werden.

Zuletzt hatten sich hartnäckige Gerüchte gehalten, dass Gündogan den BVB nach der Saison verlassen und sich Pep Guardiolas neuem Klub Manchester City anschließen wird. Der BVB hatte dies heftig dementiert.