Leicester (SID) - Der englische Fußball-Meister Leicester City wird den sensationellen Titelgewinn am 16. Mai mit seinen Fans in der Stadt feiern. Dies teilte der Klub aus den East Midlands am Freitag mit. Trainer Claudio Ranieri und die Mannschaft werden in einem offenen Bus durch die Stadt fahren und die Premier-League-Trophäe anschließend auf einer Bühne im Victoria Park präsentieren. Dort werden sie gegen 18 Uhr Ortszeit erwartet.

Leicester City wurde am Montagabend durch ein 2:2 von Verfolger Tottenham Hotspur beim FC Chelsea erstmals in seiner 132-jährigen Geschichte Meister. Die Pokalübergabe erfolgt bereits am Samstag nach dem letzten Heimspiel gegen den FC Everton. Zuvor wird Star-Tenor Andrea Bocelli, ein Freund von Trainer Ranieri, im Stadion singen.