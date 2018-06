Liverpool (SID) - Frage: "Herr Klopp, Ihre Mannschaft hat eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und steht im Europa-League-Finale. War es ein besonderer Abend?"

Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool): "Ich bin kein Engländer, mein Englisch ist nicht so überragend, deshalb fehlen mir die Worte für diese Leistung. Vielleicht fallen euch Journalisten welche ein. Das ist ja Euer Job. Es war großartig und toll, ein Teil davon zu sein. Ich empfinde riesige Glücksgefühle. Ich bin stolz, was die Jungs abgebrannt haben."

Frage: "Es gab wie schon vor dem Rückspiel gegen Dortmund ein Spalier der Fans für den Mannschaftsbus. Die bengalischen Feuer brannten."

Klopp: "Das war unglaublich. Es waren ein bisschen viele bengalische Feuer. Wir haben überhaupt nichts mehr gesehen. Vielleicht lassen sie das beim nächsten Mal besser." (lacht)

Frage: "Waren Sie selbst überrascht vom Selbstbewusstsein Ihrer Spieler?"

Klopp: "Es war stark. Was für ein Spiel! Welch eine Power! Dazu wunderbare Tore. Was will man mehr?"

Frage: "Sie haben nach dem Abpfiff wild gejubelt und die Fans angestachelt. Sie haben Sie mit Sprechchören gefeiert. Was bedeutet Ihnen das?"

Klopp: "Es war schön für den Moment. Aber niemand muss hier meinen Namen singen. Ich liebe Fußball, weil ich Teil einer Mannschaft sein darf. Es war toll, und es brach einfach aus mir heraus. Vielleicht kann ich damit aufhören, wenn ich 50 bin..."

Frage: "Sie haben angekündigt, während Ihrer Amtszeit in Liverpool Titel zu gewinnen. Jetzt kann es damit sehr schnell gehen..."

Klopp: "Das wäre wunderbar. Wir sind im zweiten Finale. Das ist großartig, außergewöhnlich, aber nur, weil die Spieler so gut arbeiten. Das sind großartige Wettkämpfer. Jetzt wollen wir alles!"