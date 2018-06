Washington (dpa)- Die US-Regierung sollte sich nach Meinung eines Großteils der Landesbewohner stärker um Probleme in den Vereinigten Staaten kümmern, und weniger um die anderer Länder. Nur 37 Prozent seien der Ansicht, dass die USA anderen Staaten beim Lösen ihrer Probleme helfen sollten, ergab eine Studie, die in Washington veröffentlicht wurde. 41 Prozent halten die derzeitige Beteiligung der USA an der Lösung der Weltprobleme für zu hoch. Die Hälfte der Bevölkerung ist überzeugt, dass die USA weniger mächtig sind als noch vor zehn Jahren.

