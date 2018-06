London (AFP) Der Labour-Kandidat Sadiq Khan hat nach Angaben seiner Partei die Bürgermeisterwahl in London gewonnen. Parteichef Jeremy Corbyn gratulierte dem 45-Jährige am Freitagabend noch vor Ende der Stimmauszählung via Twitter zum Sieg über seinen Rivalen Zac Goldsmith von den konservativen Tories. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, wäre Khan der erste Muslim an der Spitze der britischen Hauptstadt.

