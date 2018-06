Rom (dpa) - Im Vatikan haben die Feierlichkeiten zur Verleihung des Karlspreises an Papst Franziskus begonnen. Zum Auftakt stand eine festliche Messe mit dem deutschen Kardinal Walter Kasper in der Apsis des Petersdoms auf dem Programm, zu der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Basilika kam. Anschließend ist eine Audienz Merkels beim Papst geplant. Es ist das vierte Zusammentreffen der Kanzlerin mit dem Kirchenoberhaupt. Um 12 Uhr soll der eigentliche Festakt beginnen.

