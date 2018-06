Rom (dpa) - Papst Franziskus hat Europa angesichts der Flüchtlingskrise zu einem neuen Humanismus aufgerufen. Er träume "von einem Europa, in dem das Migrantsein kein Verbrechen ist", sagte das Kirchenoberhaupt nach der Verleihung des Karlspreises in Rom. "Ich träume von einem Europa, von dem man nicht sagen kann, dass sein Einsatz für die Menschenrechte an letzter Stelle seiner Visionen stand." Die Zuhörer im Vatikan erhoben sich und würdigten Franziskus mit starkem Applaus. Der Papst erinnerte die Politik daran, dass sie vor der nicht verschiebbaren Arbeit der Integration stehe.

