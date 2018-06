Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat den Angriff auf ein Flüchtlingslager in Syrien mit rund 30 Toten scharf verurteilt. "Wer so handelt, gefährdet alle Grundlagen einer friedliche Lösung des Konflikts", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts. Nachdem sich USA und Russland auf eine Waffenruhe auch für Aleppo geeinigt hatten, habe man die Nachricht mit umso größerem Entsetzen gehört und verurteile den Angriff "auf das Allerschärfste". Nach UN-Angaben könnte es sich bei dem Luftangriff auf das Flüchtlingscamp in dem von Rebellen kontrollierten Gebiet um ein Kriegsverbrechen handeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.