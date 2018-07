Koblenz (dpa) - Bei einem Polizeieinsatz im Westerwald ist in der Nacht ein Mann ums Leben gekommen. Er sei von der Polizei angeschossen worden und wenig später im Krankenhaus gestorben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Weitere Details zu dem Vorfall in Brachbach in Rheinland-Pfalz will die Staatsanwaltschaft Koblenz im Laufe des Vormittags bekannt geben.

