London (dpa) - Es ist eine Sensation in der Rockwelt - und sie ist heftig umstritten: Axl Rose hilft als Sänger bei AC/DC aus. Axl Rose hat großen Respekt vor seiner Aufgabe als Sänger der Kultband - und vor seinem Vorgänger Brian Johnson. "Brian ist ein großartiger Sänger, es ist wirklich eine Herausforderung, das zu singen, und ich möchte ihm einfach nur gerecht werden - für die Fans", sagte er der BBC kurz vor dem ersten gemeinsamen Konzert mit der Band morgen in Lissabon. AC/DC-Sänger Johnson musste wegen massiver Gehörprobleme seine Teilnahme bei der "Rock or Bust"-Welttournee absagen.

