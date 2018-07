Rangun (AFP) Bei einem Erdrutsch in einer Jade-Mine in Myanmar sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien im nördlichen Bundesstaat Kachin durch Erdmassen verschüttet worden, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Die Suche nach ihnen sei am Morgen eingestellt worden. Im November waren bei einem ähnlichen Erdrutsch in Myanmar mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.