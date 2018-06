Gastgeber Russland verliert zum Auftakt der Eishockey-WM

Moskau (dpa) - Für Gastgeber Russland hat die Eishockey-WM mit einer unerwartet klaren Niederlage begonnen. Im Topduell in Moskau unterlag der Rekordweltmeister am Freitagabend Tschechien mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Im ersten Spiel der Gruppe A hatte zuvor Schweden nur ein überraschend knappes 2:1 (1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung gegen Lettland geschafft. In St. Petersburg hatte Finnland beim 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) über Weißrussland keine Probleme. Mit den Finnen bekommen es die Deutschen am Sonntag in ihrem zweiten Spiel nach dem Turnier-Auftakt gegen Frankreich zu tun. In der deutschen Gruppe entschied Titelverteidiger Kanada zudem zum Auftakt das Prestigeduell mit den USA klar mit 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) für sich.

Marcel Goc führt DEB-Team als Kapitän bei Eishockey-WM an

St. Petersburg (dpa) - Bundestrainer Marco Sturm vertraut Stürmer Marcel Goc als Kapitän für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Russland. Als Stellvertreter benannte der Coach NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff von den Chicago Blackhawks und den Mannheimer Marcus Kink. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Tag vor dem ersten deutschen WM-Spiel gegen Frankreich am Samstag mit.

Italiens Verratti fällt wegen Leisten-OP für die EM aus

Paris (dpa) - Italien muss bei der Fußball-EM in Frankreich auf Mittelfeldspieler Marco Verratti verzichten. Der 23-Jährige werde sich wegen anhaltender Leistenbeschwerden einer Operation unterziehen und acht Wochen pausieren müssen, teilte sein Arbeitgeber Paris St. Germain am Freitag mit. Verratti soll am 16. Mai in Doha operiert werden. Er hatte wegen der Verletzung bereits das Länderspiel gegen Deutschland im März verpasst und fehlte dem französischen Meister auch im Saison-Endspurt. Verratti hat bislang 15 Einsätze für Italiens Nationalelf bestritten. Die Squadra Azzurra trifft bei der EM in Gruppe E zunächst auf Belgien, Schweden und Irland.

Speerwurf-Weltmeisterin Molitor Vierte in Doha mit Olympia-Norm

Doha/Katar (dpa) - Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor ist zum Start der Diamond League Vierte geworden und hat in Doha auch die Olympia-Norm geknackt. Beim Auftaktmeeting in der Hauptstadt von Katar kam die 32-Jährige aus Leverkusen am Freitag auf 62,12 Meter. Den Sieg sicherte sich die Südafrikanerin Sunette Viljoen mit 65,14 Metern. Die Rio-Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes übertraf Molitor um zwölf Zentimeter, nur bei einem von sechs Versuchen warf sie über die 60 Meter. Doha ist Schauplatz des ersten von 14 Meetings der Premium-Serie des Weltverbandes IAAF. Jeder Einzelsieger auf der Tour kassiert 10 Punkte und 10 000 Dollar.

Metzingens Handballerinnen verpassen Europapokal-Triumph in Ungarn

Veszprem (dpa) - Die Handballerin der TuS Metzingen haben den ersten Europapokal-Triumph ihrer Vereinsgeschichte verpasst. Im Finalrückspiel des EHF-Pokals bei DKKA Dunaujvaros aus Ungarn unterlagen sie am Freitag mit 21:29 (14:18). Das Hinspiel hatte Metzingen noch mit 28:26 am vergangenen Samstag gewonnen. Der EHF-Pokal ging aber wegen des besseren Torverhältnisses an Dunaujvaros. Für die Gastgeberinnen war Krisztina Triscsuk erfolgreichste Werferin. Vor rund 3500 Zuschauern traf sie elfmal, Tonje Loseth war mit acht Toren für Metzingen am erfolgreichsten.

Dorothea Brandt schwimmt deutschen Rekord über 50 Meter Schmetterling

Berlin (dpa) - Dorothea Brandt hat einen deutschen Rekord über 50 Meter Schmetterling aufgestellt. Die Schwimmerin von der SG Essen war am Freitag bei den deutschen Meisterschaften in Berlin in 26,02 Sekunden 31 Hundertstel schneller als die fast sieben Jahre alte Bestmarke von Daniela Samulski aus der Ära der Hightechanzüge. Auch Aliena Schmidtke (Magdeburg/26,08) und Alexandra Wenk (26,17) blieben unter der alten Bestmarke. Der Weltrekord steht bei 24,43 Sekunden. Die 50 Meter Schmetterling sind bei den Spielen in Rio im August nicht olympisch.

Niederländer Dumoulin gewinnt Auftaktzeitfahren beim 99. Giro

Apeldoorn (dpa) - Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat das Auftaktzeitfahren beim 99. Giro d'Italia gewonnen und dem deutschen Giant-Alpecin-Team den ersten Saisonsieg beschert. Der 25-Jährige fuhr bei seinem Heimspiel auf dem 9,8 Kilometer langen Parcours am Freitag in Apeldoorn in 11:03 Minuten die schnellste Zeit. Er lag damit hauchdünn vor dem zeitgleichen Slowenen Primoz Roglic. Bester Deutscher war Marcel Kittel elf Sekunden zurück als Fünfter.