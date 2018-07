Traunstein (dpa) - Bei einer Familientragödie sind im bayerischen Traunstein zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 63 Jahre alter Mann, der seine demenzkranke Mutter in der gemeinsamen Wohnung betreut hatte, unbemerkt von den Nachbarn eines natürlichen Todes gestorben. Ohne jede Hilfe starb die 93 Jahre alte Frau daraufhin qualvoll an Unterversorgung. Nachbarn hatten schließlich Alarm geschlagen, weil sich vor dem Briefkasten der Familie immer Post ansammelte. Gestern Abend entdeckten Beamte dann das tragische Geschehen in der Wohnung.

