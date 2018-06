Wr. Neustadt (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Österreich sind am Freitag die beiden Insassen ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich beim Start der Maschine auf dem Flugplatz in Wiener Neustadt in Niederösterreich ereignet, wie ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur APA sagte.

