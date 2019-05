Ludwigsburg (dpa) - Die CDU in Baden-Württemberg hat den Koalitionsvertrag zur Bildung einer grün-schwarzen Landesregierung gebilligt. Nach kontroverser Diskussion auf einem Parteitag stimmten die Delegierten in Ludwigsburg mit großer Mehrheit für das Bündnis mit den Grünen. Diese wollen morgen den Weg frei machen für die bundesweit erste grün-schwarze Landesregierung. Bei der Landtagswahl am 13. März waren die Grünen stärkste Kraft geworden. In der neuen Landesregierung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze ist die CDU erstmals Juniorpartner unter den Grünen.

