Köln (SID) - Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Russland beginnt am Freitag mit den ersten Gruppenspielen. In der Gruppe A treffen in Moskau Gastgeber Russland und Tschechien (19.15 Uhr) sowie Schweden und Lettland (15.15 Uhr) aufeinander. Die Gruppe B spielt in St. Petersburg. In der ersten Partie trifft Titelverteidiger Kanada auf die USA (15.15 Uhr), Finnland spielt am Abend gegen Weißrussland (19.15). Die deutsche Mannschaft startet am 7. Mai um 15.15 Uhr in St. Petersburg gegen Frankreich in das Turnier.

LEICHTATHLETIK: Die Diamond League der Leichtathleten startet am Freitag in Doha in ihre siebte Saison. In Katar sind drei DLV-Athletinnen am Start: Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor und die beiden Stabhochspringerinnen Silke Spiegelburg und Martina Strutz.

RUDERN: Der Deutschland-Achter will bei den Europameisterschaften in Brandenburg (06.-08. Mai) an der Havel seinen Titel erfolgreich verteidigen. Hauptgegner dürfte Dauerrivale und Weltmeister Großbritannien sein. Die Achter-Vorläufe beginnen um 13.45 Uhr. Neben dem Achter gehen auch Marcel Hacker/Stephan Krüger (Magdeburg/Rostock) im Doppelzweier und der Frauen-Doppelvierer als Titelverteidiger an den Start.

RADSPORT: Zum Auftakt der 99. Auflage des Giro d'Italia kann es im niederländischen Apeldoorn zu einem deutschen Sprint-Duell zwischen Marcel Kittel und André Greipel kommen. Die erste von etwa sechs bis acht Möglichkeiten auf einen Etappensieg bietet sich den beiden Top-Sprintern bereits am Samstag auf der zweiten Etappe ins niederländische Nijmegen. Die Italien-Rundfahrt startet am Freitag um 13.45 Uhr mit einem Einzelzeitfahren in Apeldoorn.

REITEN: Beim fünftägigen Traditionsturnier in Hamburg-Klein Flottbek steht am Freitagabend die Springprüfung der Global Champions League im Mittelpunkt (18.00 Uhr). Außerdem findet um 11.15 Uhr die Springprüfung der Klasse S statt. Um 14.15 Uhr startet die zweite Qualifikation für das deutsche Spring-Derby am Sonntag.