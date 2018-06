Damaskus (AFP) Die syrische Regierung hat jegliche Verantwortung für die Angriffe auf ein Flüchtlingslager in Nordsyrien zurückgewiesen. "Die Informationen einiger Medien, wonach die syrische Luftwaffe ein Flüchtlingslager in der Provinz Idlib attackiert hat, sind falsch", erklärte die Militärführung in Damaskus am Freitag. Sie warf Rebellen vor, Zivilisten angegriffen zu haben, um die Verantwortung dafür Damaskus zuzuschieben.

