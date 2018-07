San Francisco (AFP) Eine neue Funktion soll Nutzer des Video-Streamingdienstes Netflix beim Filmeschauen auf dem Smartphone vor horrenden Mobilfunkrechnungen schützen. In der künftigen Standardeinstellung auf der Netflix-App können Nutzer in mobilen Netzen für ein Gigabyte an Datenvolumen drei Stunden lang Videos streamen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Wer über ein unbegrenztes Datenvolumen verfügt oder die Bildqualität ändern will, kann die Einstellungen anpassen.

