Washington (AFP) In einem Einkaufszentrum sowie einem Supermarkt nahe Washington sind bei Schießereien zwei Menschen erschossen und zwei weitere verletzt worden. Als Tatverdächtiger in beiden Fällen wurde ein Polizist festgenommen, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.