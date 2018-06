Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama wünscht sich mehr Ernsthaftigkeit in der Diskussion um seine Nachfolge. "Wir leben in ernsten Zeiten, und dies ist ein ernster Job, es geht hier nicht um Unterhaltung, und es ist auch keine Reality Show", sagte Obama in Washington. Er war zuvor auf die Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps für die US-Republikaner angesprochen worden. Die Kandidaten müssten plausible, machbare Pläne für ihre Politik vorlegen. Der Präsident forderte die Medien auf, die Pläne der Kandidaten genau zu durchleuchten.

