Offenbach (dpa) - Tagsüber ist es nach Auflösung vereinzelter Nebelfelder sonnig. Am Nachmittag und Abend bilden sich vorwiegend im Süden und ganz im Westen zeitweise lockere Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt.

Einzelne Schauer oder Gewitter, die über dem Bergland entstehen, sind dabei nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperatur steigt auf 20 bis 27 Grad, wobei es in Rheinnähe am wärmsten wird. Deutlich kühler bleibt es an Küstenabschnitten mit auflandigem Wind sowie im höheren Bergland. Dazu weht ein meist mäßiger, auf den Bergen frischer und zeitweise böiger Wind aus Ost bis Süd.

In der Nacht zum Sonntag ist der Himmel meist klar und die Temperatur sinkt auf 12 bis 4 Grad ab.