Edmonton (dpa) - In der Waldbrandregion Alberta in Kanada haben sich tausende Menschen endlich in Sicherheit bringen können. Viele Einwohner von Fort McMurray hatten vor drei Tagen in Panik die falsche Richtung bei der Flucht vor den Flammen eingeschlagen. Sie gingen in den Norden der Stadt. Nach Angaben des Fernsehsenders CTV waren es 25 000 Menschen. Von Hubschraubern und der Polizei begleitet, traten die ersten nun ihren Weg durch die brennende Stadt in den Süden an. Anderen steht die Flucht aus dem Inferno noch bevor.

