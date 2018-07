Rio de Janeiro (AFP) Nach dem Einsturz des Teilstücks einer neuen Fahrradbrücke in Rio de Janeiro ist die gesamte Brücke gesperrt worden. Ein Gericht in der brasilianischen Metropole entschied am Samstag, dass der an der Küste entlang führende, vier Kilometer lange Brückenabschnitt der Fahrradstrecke nicht mehr genutzt werden darf. Der Abschnitt war erst im Januar eingeweiht worden. Beim Einsturz eines Teilstücks im April waren zwei Menschen gestorben.

