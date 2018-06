Germersheim (dpa) - Von Pop, Rock und Soul bis zu Klassik und Musikcomedy: Beim Start des 25. Kultursommers Rheinland-Pfalz heute in Germersheim wird Live-Musik für viele Geschmäcker geboten.

Dazu gibt es Straßentheater, Akrobatik und Aktionen für den Nachwuchs. Bis auf eine Gala am Samstagabend ist der Eintritt überall frei.

Zu den Highlights am Samstag zählt der Auftritt des Shooting-Stars Philipp Dittberner, der mit seinem Liebeslied "Wolke 4" einen Hit gelandet hat. Außerdem steht der durch die Musiksendung "The Voice of Germany" bekannte Singer-Songwriter Max Giesinger auf der Bühne. Eröffnet wird das Auftaktfest am Abend von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Am Sonntag geht es unter anderem mit dem Liedermacher Stoppok weiter, der für Musikcomedy bekannten Formation The Les Clöchards und dem GlasBlasSing Quintett, das unterschiedlich hoch gefüllte Flaschen in Musikinstrumente verwandelt. Beim Familientag am Sonntag wird unter anderem die Musical-Revue "Musical-Bus" aufgeführt.

Beim Kultursommer stehen bis 3. Oktober landesweit mehr als 250 Aktionen mit Musik, Kunst, Theater und Literatur auf dem Programm.

